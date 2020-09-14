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Karacabey Belediyespor’dan 4 imza birden
TFF 2. LİG’DE MÜCADELE EDEN KARACABEY BELEDİYESPOR, İSTANBULSPOR’DAN BERK ALİ NİZAM, ÇATALCASPOR’DAN TEMEL TAŞKIN, BURSASPOR’DAN İBRAHİM TURAN VE GÖLCÜKSPOR’DAN KALECİ HÜSEYİN ARSLAN’I KADROSUNA KATTI.
Spor 14.09.2020, 19:54
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TFF 2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, İstanbulspor’dan Berk Ali Nizam, Çatalcaspor’dan Temel Taşkın, Bursaspor’dan İbrahim Turan ve Gölcükspor’dan kaleci Hüseyin Arslan’ı kadrosuna kattı.
Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Berk Ali Nizam, Temel Taşkın, İbrahim Turan ve Hüseyin Arslan ile 1’er yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.
Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, ” Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun.” dedi.
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