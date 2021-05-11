Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray’ı 71-56 mağlup ederek seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Öznur Kablo üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Aydın Karaçam xx, Tolga Edis xx

Galatasaray: Sude Yılmaz x 2, Pelin Derya Bilgiç xx 9, Yashey Prints xx 12, Anete Steinberga x 2, Kuanitra Holingsvorth xxx 17, Asena Yalçın x 2, Meltem Yıldızhan x 3, Miray Balotu x, Cansu Köksal x, Briaan Russell x 9, Zofia Hruscakova x

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe Öznur Kablo: Satou Sabally xx 9, Olcay Çakır Turgut xx, Mc Bride xxxx 23, Alina Iagupova xxx 18, İrene Stokes xx 8, Loretta Thomas xx 8, Banu Şimşek x, Tuğçe Canitez xx 5

Başantrenör: Viktor Lapena

1. Periyot: 17-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 28-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 42-58 (Fenerbahçe lehine)