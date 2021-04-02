Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Kadın Güreş Milli Takımı, 19-25 Nisan tarihleri arasında Polonya’da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklarına başladı.

Kadın güreşçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına start verdi. İstanbul’da kampa giden milliler, şampiyonaya kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. İlk idmanı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’da takip etti. Kadın Milli Takım Koordinatörü Filiz Çıkrıkçı ve teknik heyet ile toplantı yapan Başkan Musa Aydın, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Turnuvası’nda alınan sonuçları ve takımın son durumunu değerlendirdi. Başkan Musa Aydın daha sonra güreşçilerle sohbet etti ve bir süre antrenmanı takip etti. Macaristan’da birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirten Başkan Musa Aydın, “Avrupa şampiyonası da bizim için çok önemli. Ama bizim en büyük hedefimiz olimpiyatlar. Kadın güreşinde son yıllarda çok büyük başarılar elde ettik. Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazandık. Sırada olimpiyatlar var. Salgın nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bize her türlü çalışma ortamını sunuyor. Bize de çok çalışıp, önce kotaları, ardından da olimpiyatlarda madalyaları almak düşüyor. Tüm hedefimiz bu doğrultuda. Ben teknik heyet ve güreşçilerimize sonuna kadar güveniyorum” dedi.