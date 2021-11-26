Kadın A Milli Takımı, Almanya’ya farklı mağlup oldu

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden Kadın A Milli Takımı, gruptaki dördüncü maçında deplasmanda Almanya’ya 8-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18.00’de Mersin Stadyumu’nda İsrail’i konuk edecek. Türkiye ilk 3 maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalmış; Bulgaristan’ı 1-0 yenmiş ve Sırbistan’a 2-0 mağlup olmuştu.

Stat: Eintracht

Hakemler: Aleksandra Cesen xx, Stasa Spur xx, Helena Buh xx, Dejan Balazic xx

Almanya: Merie Frohms xxx, Maximiliane Rall xxx, Lena Oberdorf xxx (Marina Hegering dk. 63 xx), Lea Schüller xxxx (Laura Freigang dk. 72 xx), Jana Feldkamp xxx, Svenja Huth xx (Jule Brand dk. 46 xxx), Sjoeke Nüsken xxx, Sara Dabritz xx (Melanie Leupolz dk. 46 xxx), Felicitas Rauch xxxx, Klara Bühl xxx, Lina Magull xx (Linda Dallmann dk. 46 xx)

Türkiye: Selda Akgöz x, Berna Yeniçeri x, Didem Karagenç x (İlayda Civelek dk. 64 x), Dilan Yeşim Taşkın x, Emine Ecem Esen x, Miray Cin x, Ebru Topçu x (Ece Türkoğlu dk. 72 x), Yağmur Uraz x, Birgül Sadıkoğlu x (Büşra Kuru dk. 72 x), Kezban Tağ x, Elif Keskin x

Goller: Kezban Tağ (dk. 2 k.k.), Lea Schüller (dk. 10, 11 ve 67), Jule Brand (dk. 62), Laura Freigang (dk. 73), Sjoeke Nüsken (dk. 80), Klara Bühl (dk. 88)

Sarı Kartlar: Maximiliane Rall, Marina Hegering (Almanya), Ece Türkoğlu (Türkiye)