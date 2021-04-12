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Kadıköy’de sahaya kedi girdi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.

Spor 12.04.2021, 20:33
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Kadıköy’de sahaya kedi girdi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.

Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 65. dakikasında Gaziantep FK’nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde siyah-kırmızılıların kalesi önünde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.
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