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Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek

DG Sivasspor’un yeni transferi futbolcu Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek.

Spor 13.08.2022, 13:42
Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek

DG Sivasspor’un yeni transferi futbolcu Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek.

Sivasspor’un kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Kader Keita’nın forma numarası da belli oldu. Genç oyuncu takımda 28 numaralı forma ile mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı kulüp ise sosyal medya hesaplarından Keita ile ilgili yaptığı paylaşıma, "Yeni transferimiz Kader Keita, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Adana kampımıza dahil oldu. Sporcumuz 28 numaralı formamızı giyecek" notunu ekledi.

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