Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi

İtalyan medyasına göre milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Milan yönetimi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

Sky Italia'nın haberine göre yıldız futbolcu, yıllık bonuslar haricindeki 5 milyon euro'luk talebinde geri adım atmıyor. Milan ise daha önceden sunduğu yıllık 4 milyon euro'luk teklifi yükseltmeye yanaşmıyor.

Haberde Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği ve anlaşmanın sağlanamaması halinde yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.

Bu sezon Milan forması altında çıktığı 34 resmi maçta 7 gol atıp 10 da asist yapan Hakan'ın adı Arsenal ve Chelsea ile de anılıyor.

(Maçkolik)