Juan Mata: "Galatasaray’da şampiyonluklar kazanmak istiyorum"

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, sarı-kırmızılılarda şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Nef Stadyumu’nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için çok her zaman büyük bir takım oldu. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan, Avrupa’nın önemli bir takımıydı. Türkiye’nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edeceğim bu tarz bir şeye ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Geçen gün lig maçına da gelmiştim. Atmosfer inanılmazdı. Bugün de bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Antrenörümüzün kadrodan memnun olduğunu düşünüyorum. Ben de burada oynamak için, mücadele etmek için, kazanmak için geldim. Kondisyoner hocamızla çalışmalarımızı sürdürüyorum. Fiziksel olarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Maçlarda kendimi göstereceğim" diye konuştu.

Transfer süreciyle de ilgili bilgi veren Mata, "Kısa süre içerisinde gerçekleşti. Türkiye’de bu kadar büyük bir takımdan teklif aldığımı öğrendikten sonra birkaç saat içinde bu görüşmeleri tamamladık. Erden beyle görüştük. Onun gelmiş olması da bu süreci hızlandırdı. Hemen uçağa atladım, buraya geldim" şeklinde konuştu.