Jokic’li Nuggets, Clippers Karşısında Muhteşem Bir Geri Dönüşle Seriyi 7. Maça Götürdü

Batı konferansı yarı final serisi altıncı maçında Denver Nuggets, 19 sayı geriye düşerek elenmekle burun buruna kaldığı mücadelede büyük bir geri dönüşe imza atarak Los Angeles Clipper’ı 111-98 mağlup ederek seriyi yedinci maça taşıdı.

Denver Nuggets‘ta Nikola Jokic, 34 sayı – 14 ribaund – 7 asist ile sahanın yıldızlaşan ismi oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Nuggets’ta Jamal Murray, 21 sayı – 5 ribaund – 5 asist ile galibiyete önemli katkıda bulunurken Michael Porter Jr., 13 sayı üretti.

Denver ekibinde Gary Harris 16, Monte Morris ise 10 sayı ile çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

Los Angeles Clippers‘ta 33 sayı – 6 ribaund – 3 asist ile Paul George en skorer isim olurken Kawhi Leonard 25 sayı – 8 ribaund – 5 asist üretti.

Los Angeles temsilcisinde Lou Williams 14, Jeff Green ise 11 sayı ile çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

Los Angeles Clippers ile Denver Nuggets eşleşmesinin yedinci maçı Salı gecesi oynanacak.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

Birinci çeyrek sonucu: 34-26

İkinci çeyrek sonucu: 63-47 (29-21)

Üçüncü çeyrek sonucu: 79-77 (16-30)

Dördüncü çeyrek sonucu: 98-111 (19-34)