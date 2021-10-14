banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Joher Khadim Rassoul: “Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım”

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kaptanı Senegalli Joher Khadim Rassoul, “Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. Buda kendime güvenmemi sağladı” dedi.

Spor 14.10.2021, 10:06
Joher Khadim Rassoul: “Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım”

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kaptanı Senegalli Joher Khadim Rassoul, “Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. Buda kendime güvenmemi sağladı” dedi.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesi takım kaptanı Senegalli stoper Joher Khadim Rassoul, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Takımda her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Rassoul, “Her şey güzel gidiyor. Her zamanki gibi sıkı çalışıyoruz. Hocamıza teşekkür ediyorum bana kaptanlık görevi verdiği için. Daha fazla sorumluluk aldığımın farkındayım. Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. Buda kendime güvenmemi sağladı” diye konuştu.

“Adana Demirspor dışında başka bir hedefim yok”

Adana Demirspor’a konsantre olduğunu belirten Rassoul, “Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Bundan hiçbir zaman korkmadım. Hocamızın takdiri. O benim sol bekte oynamamı isterse sol bekte, stoperde isterse stoperde oynarım. Şuan Adana Demirspor’un oyuncusuyum ve tamamen Adana Demirspor’a konsantreyim. Adana Demirspor dışında başka bir hedefim yok. Bu takımda en üst seviyede oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor’un Senegal’de de çok fazla taraftarı olduğunu söyleyen Rassoul, “Pek çok kişi tarafından ülkemde takip ediliyor. Maç kaybedildiği zaman da kazanıldığı zamanda aranıyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Joher Khadim Rassoul, Yeni Malatyaspor maçının çok önemli olduğunu ancak sahada kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1