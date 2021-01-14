Son dakika haberi... Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, Brooklyn Nets‘e takas oldu. Brooklyn Nets, Houston Rockets‘a 4 ilk tur draft hakkının yanı sıra 4 tane de draft sırası değiştirme hakkı yolladı. Nets ayrıca Caris LeVert ve Jarrett Allen’ı da Batı temsilcisine yolladı. James Harden takasının gerçekleşmesinin hemen ardından bir bomba daha patladı.

Houston Rockets, Brooklyn Nets‘ten aldığı Caris LeVert’i Indiana Pacers‘a yollarken karşılığında Victor Oladipo’yu kadrosuna kattı. (Eurohoops)