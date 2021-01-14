Son Dakika
James Harden, Brooklyn Nets’e takas oldu!
Son dakika haberi... Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu James Harden, Brooklyn Nets'e takas oldu. Artık Kyrie Irving, Kevin Durant ve James Harden aynı takımda oynayacaklar.
Spor 14.01.2021, 09:35
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Son dakika haberi... Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, Brooklyn Nets‘e takas oldu. Brooklyn Nets, Houston Rockets‘a 4 ilk tur draft hakkının yanı sıra 4 tane de draft sırası değiştirme hakkı yolladı. Nets ayrıca Caris LeVert ve Jarrett Allen’ı da Batı temsilcisine yolladı. James Harden takasının gerçekleşmesinin hemen ardından bir bomba daha patladı.
Houston Rockets, Brooklyn Nets‘ten aldığı Caris LeVert’i Indiana Pacers‘a yollarken karşılığında Victor Oladipo’yu kadrosuna kattı. (Eurohoops)
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