İzmir takımlarının, Spor Toto 1. Lig’de oynayacakları maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto 1. Lig’de görev yapacak hakemler duyuruldu. Altay’ın Denizlispor ile oynayacağı mücadeleyi Trabzon bölgesinden Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını Suat Güz ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Göztepe’nin Manisa FK ile oynayacağı maçta ise hakem Ozan Ergün görev alacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.