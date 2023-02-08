İzmir takımları, depremzedelere yardıma devam ediyor

İzmir kulüplerinden Karşıyaka, Göztepe, Altay ve Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferberlik başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi kayıplara yol açan depremin ardından İzmir kulüpleri harekete geçti.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu deprem yardım toplama merkezinden bu gece 5 yardım otobüsü afet bölgesine gitmek üzere yola çıkardı. Karşıyaka ve Altay ise vatandaşlardan gelen yardımları stadyumlarında kolileyerek depremzedelere gönderilmeye hazır hale getirdi. Bir diğer İzmir ekibi Altınordu da depremzedeler için topladığı yardımları kamyonlara yükleyerek depremzedeler için çalışmalarına devam etti.