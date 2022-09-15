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İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup’ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup’ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Spor 15.09.2022, 16:34
İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup’ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup’ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.

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