İşte Fener’in Ronaldo’lu Manchester United’a 3 gol attığı tarihi maç!

Fenerbahçe, 2004-05 Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Manchester United'ı 47, 62 ve 90+1'de Tuncay Şanlı'nın golleriyle 3-0 devirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan ve grupta üçüncülüğü garantileyerek UEFA Kupası'nda mücadele etmeye hak kazananan Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Mancester United'ı ağırlamış ve Tuncay'ın 3 golüyle İngiliz kulübü ağır bir mağlubiyete uğratmıştı.





İKİNCİ YARIDA TUNCAY FIRTINASI



İlk yarısı golsüz sona eren maçın 47. dakikasında sahneye çıkan Tuncay Şanlı, Ümit Özat'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Üst direkten seken top ağlarla buluştu: Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu golden 15 dakika sonra Alex'in kullandığı serbest vuruşta bir kez daha topla buluşan Tuncay, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı 2 yaptı. 90+1'de gol sahnesini açan Tuncay, Serhat'ın pasında topa bekletmeden vurdu. Manchester ağlarını 3. kez havalandırdı: 3-0.





İLK YARI

6. dakikada Tuncay'ın ceza alanı dışından vuruşunda, top kaleci Howard'da kaldı.

18. dakikada Selçuk'un uzun pasıyla sağdan ceza alanına hareketlenen Serkan'dan önce Howard kalesinden çıkarak topa sahip oldu.

32. dakikada ceza yayı dışından serbest atış kullanan Alex'in vuruşunda, top kaleci Howard'da kaldı.

33. dakikada yine Alex'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Selçuk topa dokunamayınca kaleci Howard meşin yuvarlağa sahip oldu.

38. dakikada ceza alanı dışından Alex'in serbest vuruşunda, top yandan auta çıktı.

39. dakikada Ümit'in soldan ortasında, Selçuk kafayı iyi vuramadı, top kaleci Howard'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.







İKİNCİ YARI



47. dakikada Ümit'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Tuncay'ın güzel volesinde, üst direğe çarpan top filelere gitti: 1-0

50. dakikada Serkan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Aurelio vurdu, top yandan auta çıktı.

55. dakikada ani gelişen Manchester United atağında, ceza alanında topla buluşan Bellion, meşin yuvarlağı sol çaprazda müsait durumdaki Richardson'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada ceza alanının hemen dışında, sağ çaprazda Alex'in kullandığı serbest vuruşta, kale içinde Tuncay kafayla topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

73. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Ronaldo'nun sert vuruşunda top kaleci Rüştü'de kaldı.

82. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanı hemen dışında topla buluşan Tuncay'ın vuruşunda, kaleci Howard topa sahip oldu.

90. dakikada sağdan Serhat'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tuncay, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek, takımının ve kendisinin 3. golüne imza attı: 3-0





Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Arturo Dauden Ibanez xx, Clemente Ayete Plou xx, Luis Cote Saez xx (İspanya)

Fenerbahçe: Rüştü xx, Önder xx, Luciano xx, Servet xx, Ümit xxx, Serkan xx (Dk. 72 Mehmet xx), Selçuk xxx, Aurelio xxx, Tuncay xxxx (Dk. 90 Fabiano ?), Alex xxx, Nobre xx (Dk. 90 Serhat ?)

Manchester United: Howard x, Philip Neville xx, Brown x (Dk. 63 Pique x), O'Shea xx, Fortune xx, Ronaldo xx, Djemba Djemba xx, Fletcher xx, Richardson x (Spector x), Miller x (Dk. 77 Eagles x), Bellion x

Goller: Dk. 47, 62 ve 90+1 Tuncay