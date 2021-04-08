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İsmail Çokçalış’ın çapraz bağları koptu

Altay maçında sakatlanan Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış’ın çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı bildirildi. 21 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde ameliyat olması bekleniyor.

Spor 08.04.2021, 22:51
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İsmail Çokçalış’ın çapraz bağları koptu

Altay maçında sakatlanan Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış’ın çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı bildirildi. 21 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde ameliyat olması bekleniyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış’tan kötü haber geldi. Altay maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun, ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bugün yapılan kontrollerin ardından bağlarının koptuğu tespit edilen İsmail Çokçalış’ın birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi. Genç oyuncu bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmişti.
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