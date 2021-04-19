İngiltere'de 4000 taraftar tribüne alındı
FA Cup yarı finalinde negatif koronavirüs test sonucu gösteren 4000 kişi tribündeki yerini aldı.
İngiltere'de Leicester City ile Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı final karşılaşmasını sınırlı sayıda taraftar tribünden izledi.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda saat TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada, çoğunluğunu sağlık görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı.
Stadyum girişinde taraftarlardan negatif koronavirüs test sonucu istenirken, test sonucu göstermeyenler içeri alınmadı. Görevliler taraftarlara tribünde maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu.
Ülkede maçlar Kovid-19'la mücadelede kapsamında 5 Ocak'tan bu yana seyircisiz oynanıyordu.
İngiltere'de, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın üçüncüsünün başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bin kadar taraftarın alınması hedefleniyor.
(Maçkolik)