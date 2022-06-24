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Ibrahim Dresevic, Fatih Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, 25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic’i transfer etti.

Spor 24.06.2022, 15:43
Ibrahim Dresevic, Fatih Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, 25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic’i transfer etti.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile anlaştıktan sonra yeni sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Kosovalı futbolcu Ibrahim Dresevic’i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic’i kadromuza kattık. İsveç takımı Elfsborg altyapısında yetişen ve burada gösterdiği performansla Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen’e transfer olan Ibrahim Dreevi, Kosova Milli Takımı formasını da 19 kez giyme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Ibrahim Dresevic’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

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