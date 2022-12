Hüseyin Eroğlu: “Son 4 maça avantajlı gibi giriyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezon boyunca yokuş tırmanır gibi bir mücadele verdiklerini ama ilk yarının son 4 haftasına avantajlı girdiklerini söyledi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Üst üste 7 maçtır kaybetmeyen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Denizlispor maçını kazanıp, zirveye bir adım daha yaklaşmak istediklerinin altını çizdi.

“Yokuş tırmanıyorduk, son 4 maça avantajlı gibi giriyoruz”

Son haftalardaki artan performanslarını dikkat çeken Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “7 maçtır kaybetmiyoruz. Bu süreçte ligin güçlü takımlarıyla oynadık. Ligin en iyi top oynayan takımlarından Pendikspor’u yendik. Son maçta da ligin en çok gol atan takımlarından Keçiörengücü’ne 2 pozisyon verdik. Son maçta 2 puan kaybettik. Bu ligde Samsunspor hem içeride hem de dışarıda her takımı yenecek güçte. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Baktığınızda biraz geriden geldik. Hep yokuş tırmanır gibiydik. Son 4 maça girerken avantajlı gibi giriyoruz ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. 4 maçın 3’ünü içeride oynayacağız. Kazandığımız takdirde önemli bir noktaya geleceğiz. Hedefimiz ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak” dedi.

“Tüm futbolcuların hazır olması lazım”

Soner Gönül ve Osman Çelik’in eleştirilen performansı üzerine de konuşan Hüseyin Eroğlu, “Bizim mukaveleli oyuncularımız. Her oyuncu bize katkı sağlamak zorunda. 25 kişilik bir kadroyuz. Fiziksel ve taktiksel anlamda kimden verim alabiliyorsak o yönde çalışıyoruz. Lig, uzun bir maraton. Herkesin hazır olması lazım. Kadro mühendisliğinde baktığınızda düşüş yaşayan bazı oyuncularımız var ama bu rekabet oluşturuyor. Soner ve Osman belki son maçta böyle göründü ama 7 maçtır kaybetmeyen bir serimiz var. Her oyuncudan faydalanma derdindeyiz. Çünkü oyuncular, bizim oyuncularımız” cümlelerine yer verdi.

“Denizlispor maçı kolay bir maç olmayacak”

Bu hafta karşılaşacakları Denizlispor müsabakasının da her maç gibi zor geçeceğini ifade eden Eroğlu, “Denizlispor hoca değişikliği sonrası 4 puan aldı. Bu saatten sonra rakip kim olursa olsun bizim ne yapacağımız önemli. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Kazandığımızda yürüyüşümüz hızlanacak. Kolay bir maç olmayacak. Oyuncularımıza maçın önemi belirttik. Fiziksel, zihinsel ve taktiksel çalışmalarımızı 3 puan üzerine yaptık. Her takım 3 puan almak için asılacaktır. Denizlispor alt sıralarda olabilir ama kadrolarına baktığınızda çok önemli isimler var. Bizi rakip değil, kendimiz ilgilendiriyor. Bu lig çok zor. Dengeler bozulabiliyor ve her takım zorluk yaşayabiliyor. Biz bu süreçte kendi işimizi kendimiz tamamlamalıyız. Taraftarlarımızın desteği hedefe, şampiyonluğa giderken çok önemli. Taraftarlarımızın desteği bize daha çok güç katacaktır. Bayrağını alan, formasını giyen herkesin maça gelip bizi desteklemelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Sakatların durumu

Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, “Yusuf Abdioğlu’nun iyileşme süresi tamamlandı, takımla çalışıyor. Yusuf’un fiziksel kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Moryke Fofana bireysel çalışmalarını hızlandırdı fakat takım antrenmanlarına girmedi. Yusuf Emre Gültekin’in takıma katılması önümüzdeki haftayı bulabilir. Şener Kaya ve Sarp Ekinci’nin sakatlıkları geçti ve aramıza katıldı. Osman Çelik’in ayağında ağrı vardı ama o da takıma katıldı. Biz, sakat oyuncularımıza rağmen oyun sistemimizin bizi ayakta tutacağını, her oyuncunun katkısının önemli olduğunun farkındayız. Oyuncuları geliştirmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.