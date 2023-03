Hüseyin Eroğlu: "75 puanın şampiyonluk için yeteceğini düşünüyorum"

Spor Toto 1. Lig’de 60 puanla lider olan Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 75 puanın şampiyonluk için yetebileceğini söyledi.

Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, cumartesi günü oynanacak Pendikspor maçı için takımını hazırlıyor. Nuri Asan Tesisleri’nde akşam yapılacak antrenman öncesinde basın açıklamasında bulunan Eroğlu, alacakları 9 puanın kendilerini hedefe götürebileceğini dile getirdi.

Hükmen galip sayılacak maçları da ekleyince puanı 66’ya çıkacak Samsunspor’da 75 puanın şampiyonluk için yetebileceğine değinen Hüseyin Eroğlu, "Şu anda 60 puandayız. Rakipler şu an kazanıyor. Belki onlar da sürekli kazanabilirler. Net bir puan söyleyemem belki ama bizim alacağımız 75 puanın yeteceğini düşünüyorum ama tabii futbol bu. Ne olacağını bilemeyiz. Onun için biz her maça ne kadar yüksek puan alıp, kazanmak gerekiyorsa onun için çıkacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Geriye kalan bir 6 maçımız var. 4 maçımız içeride, 2 maçımız deplasmanda olacak. Yani kazandığımız takdirde bu ivmemizi, bu istikrarımızı devam ettirdiğimiz takdirde zaten hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Boluspor da namağlup serimizi bozmak istiyordu"

Pendikspor camiasından yapılan galibiyet açıklamalarına da değinen Hüseyin Eroğlu, "Rakibin galibiyet için gelmesi gayet doğal. Bundan önceki rakipler de böyle düşüncedeydi. Futbol 3 neticeli bir oyun. Herkesin tabii ki kendine göre bir planı var. Şu an Samsunspor’u herkes yenmek için oynayacaktır veyahut da kaybetmemek için oynayacaktır. Saygı duyuyoruz onlara. Biz de güçlü bir takımız. Bugünlere kolay gelmedik, çok çalıştık. Gerçekten 19 maçlık bir seri yakaladık. Bu bizim için çok değerli ve bununla beraber aslında sahada güçlü bir takımız ve bütün istatistiklerde ön plandayız. Hücum anlamında, savunma anlamında lideriz. Bizi bugünlere ne getirdi? Doğru planlı çalışma ve sistem bizi zaten başarıya götürecektir. Pendikspor da en azından burada o seyirci atmosferinde oynamak için tabii ki iyi hazırlanacaklar. Geçtiğimiz hafta Boluspor’un da amacı; namağlup serimizi bozmaktı. Onlarla da oynadık ve galip geldik. Bundan sonraki süreçte de bu maçı geçtikten sonra diğer takımlar da bu mantıklı oynayacaklar. Böyle hazırlanacaklar ama bunun bilincindeyiz. Sonuçta güçlü takım, zayıf rakip diye bir şey yok. Bizim ne yapacağımız çok daha önemli. Güçlü bir takımız. Sahada gücümüzü ortaya koyduğumuz sürece de durum ortada. Önemli olan tabii ki bunu sezon sonuna kadar götürmek" diye konuştu.

"3 puan alıp avantajımızı arttırmak istiyoruz"

Bu hafta da kazanıp, zirvedeki konumlarını güçlendirmek istediklerini ifade eden Eroğlu, "Biz zirvedeyiz ve zirvede devam ediyoruz ama arkadan gelen takımların da baktığımızda kazanan takımlar var. Biz başarılı olduğumuz sürece, kazandığımız sürece hedefe ulaşmamızın daha kolay olacağını söyleyelim. Pendikspor’a baktığınızda ligin iyi futbol oynayan, yukarıya doğru tırmanmaya çalışan bir takım. Bu saatten sonra ligde en alt sıradaki bir takım dahi en üst sıradaki bir takıma karşı bir direnç koyabiliyor. Biz de sahamızda önemli bir istatistik yakaladık. Bu maçı da kazanmak için çıkacağız. Kazandığımız takdirde tabii ki önemli bir artı, bir avantaj sağlayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlar da önemli bir puan topladı. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu tip maçlara iyi hazırlanıyoruz. Zaten ki istikrarlı bir şekilde devam eden bir sürecimiz var. Taraftarımızın da bu maça yoğun ilgi duyacağını ve bizi desteklemek için geleceğini tahmin ediyorum. Öyle bir beklentim var. Onlar da inanmaya başladı. Şehir de inanmaya başladı. Bu güzel bir artı. Tabii, hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sadece avantajlıyız. Bu maça da çıkıp 3 puanla ayrılıp biraz daha avantajımızı arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.