Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Ali Gürbüz oldu

Kocaeli’de, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda geleneksel olarak düzenlenen ve 46 başpehlivanın mücadele ettiği yağlı güreşlerde şampiyon başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Gebze Belediyesi tarafından Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin 26.’sı gerçekleştirildi. 46 başpehlivan, 45 başaltı olmak üzere 14 ayrı boydan toplam 704 güreşçi er meydanında ter döktüğü mücadeleler sona erdi. Başpehlivanlardan rakiplerini tek tek yenen Ali Gürbüz, Nedim Gürel, Faruk Akkoyun ve Yıldırım Akın yarı finale yükseldi. Kıran kırana geçen yarı final mücadelesinde Ali Gürbüz ile Faruk Akkoyun, Nedim Gürel ile Yıldırım Akın karşı karşıya geldi. Başpehlivan Yıldırım Akın’ın müsabaka sırasında sakatlık geçirmesiyle ilk finalist Nedim Gürel oldu. Ali Gürbüz de rakibini tuş ederek finale yükseldi.

Final müsabakası nefes kesti

26. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin final müsabakası adeta nefesleri kesti. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Ali Gürbüz ile Başpehlivan Nedim Gürel’in şampiyonluk için kıran kırana mücadele ettiği final maçı güreş severlere unutulmaz anlar yaşattı. Final mücadelesinde rakibini tuş eden başpehlivan Ali Gürbüz şampiyon oldu. 26. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu, Başpehlivan Ali Gürbüz’e şampiyonluk kupasını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti. Başpehlivan Gürbüz kupasını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün elinden aldı.