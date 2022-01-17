Yukatel Kayserispor, evinde oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Yenilmemeliyiz, kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz" dedi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra kısa alanda pas çalışması yaptı. Antrenman öncesinde gazeteciler sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi. Karaman, "Çarşamba önemli bir maça çıkacağız. Bütün maçlar önemli ama burada taraftarlarımıza, medyamıza ve arkadaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Biraz daha dolduralım tribünleri. Anlıyorum covid var, aşı var, hava soğuk ve bazen maç saatleri engel ama 12. adam çok önemli. İnanılmaz derecede önemli. Başakşehir iyi bir takım, kadrosu çok geniş. İki ayrı takımla da çıkacak alternatif oyuncu gruplarına sahip. Biz de her geçen gün oyuncu arkadaşlarımız, teknik heyet, taraftarlar ve yönetim gelişerek bir şeyler üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi parolamız olmalı ve alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Yenilmemeliyiz, yenmeliyiz, daha iyi şeyler yapmalıyız. Her maç bize pozitif yaptığımız iyi olayları geliştirmek, eksik yönlerimizi ve hatalarımızı da görüp bu hatalarımızı da minimuma indirmemiz gerekir. Futbol hata oyunu ve hata olmadan da doğruyu göremiyoruz. Dolayısıyla Çarşamba gününün ardından da Kasımpaşa maçı var. Önemli bir maç yani. Adana Demir, Başakşehir ve Kasımpaşa maçları ve bu 3 maçı çok iyi atlatmak zorundayız. Gelecek için çok iyi atlatmak zorundayız. Eksik transfer olan oyuncu grubumuz Adana’da oynayamadı. Abdulkadir Parmak hem antrenman olarak hem de zihinsel olarak maça hazır" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Parmak: "Kayserispor’da hedeflerim içim çalışacağım"

Kayserispor’un yeni transferi Abdulkadir Parmak da, Kayserispor’da hedefleri için çalışacağını söyleyerek, "Bu transferde en önemli şey Berna Başkan ve Hikmet hocanın beni iyi bir şekilde ikna etmesi ve istemesiydi. Hedefleri benim hedeflerimle aynı ölçüdeydi. O yüzden Kayserispor’u seçtim. 4-5 kulüp daha vardı ama hedeflerimde en önemli olan kulüp Kayseri’ydi. Beni çok isteyen başkanıma teşekkür ediyorum, hocama da teşekkür ediyorum. Mutluyum, inşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. İyi bir yol kat edeceğimi düşünüyorum. Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Takım da bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.