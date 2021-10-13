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Hidayet Türkoğlu, kulüp temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu; Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL), Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) kulüplerinin temsilcileriyle Ankara JW Marriott Hotel’de buluştu.

Spor 13.10.2021, 18:33
Hidayet Türkoğlu, kulüp temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu; Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL), Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) kulüplerinin temsilcileriyle Ankara JW Marriott Hotel’de buluştu.

Gerçekleştirilen toplantıda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra; TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok, Aydın Şerbetçioğlu, Serhan Antalyalı ve Alper Arıkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, MHK Başkanı Recep Ankaralı, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu ve TBF yetkilileri de yer aldı.

KBSL, TKBL ve KBBL’de yer alan kulüplerin temsilcileriyle bir araya gelen Türkoğlu; yetkililere başarı dileklerini iletirken, kulüplerin görüşlerini, önerilerini ve değerlendirmelerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

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