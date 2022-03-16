Her şey elbise provasında karar vermesiyle başladı! Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kadının yaşını duyan şaşkınlık içinde kalıyor

16 Haziran 1936'da Baltimore'da doğan Ernestine Shepherd 56 yaşına kadar eğitime başlamadı.

Yaşıtlarıyla yan yana geldiğinde 30'larında gibi görünen 85 yaşındaki sporcunun hayatı çoğu kişiye ilham olacak cinsten.

Ernestine Shepherd için her şey bir elbise provasında vücudunun düşündüğünden daha kötü durumda olduğunu fark etti.

Bu yüzden kilo vermek ve forma girmek için bir fitness kursuna kaydolmayı düşündü.

Kız kardeşi Mildred, vücut geliştirme ile kendini test etmesini tavsiye etti. Shepherd bir röportajda "Kız kardeşim ağırlık kaldırmaya başlamamda ve vücut geliştirmeci olmamda etkili oldu" dedi.

Shepherd her sabah yaklaşık 3 mil koşuyor ve haftada üç kez ağırlık kaldırıyor.

Dünyanın en yaşlı vücut geliştiricisi her gün yaklaşık 120 gram yağsız protein içeren, kompleks, tam tahıllı proteinler ve karbonhidratlardan oluşan dengeli bir diyet uyguluyor.

Profesyonel bir fitness eğitmeni ve model olarak çalışmaya devam eden Ernestine Shepherd, 85. doğum gününde insanlara birkaç tavsiyede bulundu.

Shepherd, forma girmek için çok geç olmadığını ve sırrını soran herkese tereddüt etmeden şunları söyledi: "Yaşlanmayı geciktiren bir ilaç olsaydı, bu fiziksel egzersiz olurdu."(haberler.com)