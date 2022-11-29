Hazırlık maçı: Beşiktaş: 4 - İstanbulspor: 0

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Muleka, sağdan ceza sahasına giren Redmond’a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelerek Muleka’yla verkaç yaptı ve bekletmeden çok sert vurdu, savunmadan Mehmet Yeşil’e de çarpan top filelere gitti. 1-0

46. dakikada Melih’in Muleka’ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2-0

48. dakikada Dele Alli’yle verkaç yaparak soldan ceza sahası içine giren Cenk Tosun, penaltı noktası üzerindeki Kerem Atakan Kesgin’e yerden çıkardı. Bu futbolcu gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-0

51. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Tayfur, bekletmeden Muleka’ya verdi. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez soldan bindiren Dele Alli’ye çıkardı. İngiliz futbolcu yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 4-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Ogün Kamacı xx, Ferdi Karadoruk xx

Beşiktaş: Mert Günok xx (Ersin dk. 46 xx), Tayfur Bingöl xxx (Emrecan Terzi dk. 80 x), Welinton xxx (Aytuğ Batur Kömeç dk. 80 xx), Emrecan Uzunhan xxx (Tayyip Talha dk. 64 xx), Montero xxx (Masuaku dk. 64 xx), Berkay Vardar xxx (Gedson Fernandes dk. 46 xxx), Redmond xxx (Oğuzhan Akgün dk. 65 xx), Kerem Atakan Kesgin xxx (Rosier dk. 64 xx), Dele Alli xxx (Necati Bilgiç dk. 80 xx), Muleka xxx (Semih Kılıçsoy dk. 80 xx), Cenk Tosun xxx (Necip Uysal dk. 64 xx)

Yedekler: Emre Bilgin, Cisse

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İstanbulspor: Jensen xx (Alp Arda dk. 46 x), Oğuzhan Berber x (Kağan Miray Bağış dk. 58 x), Ologo x (Mehremic dk. 58 x), Mehmet Yeşil x, Ali Yaşar x, Cajic x (Guri dk. 46 x), Melih Kabasakal x (Enver Azmi Sarıalioğlu dk. 79 x), Emir Kaan Gültekin x (Owusu dk. 79 x), Vefa Temel x (Yusuf Ali Özer dk. 58 x), Rroca x, İbrahim Yılmaz x (Duhaney dk. 46 x)

Yedekler: Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Redmond (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 46 pen.), Kerem Atakan Kesgin (dk. 48), Dele Alli (dk. 51) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar (Beşiktaş)