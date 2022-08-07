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Hatayspor’da biletlere ’aile indirimi’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A. Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yen sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde “aile indirimi” yapılacağını söyledi.

Spor 07.08.2022, 15:19
Hatayspor’da biletlere ’aile indirimi’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A. Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yen sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde “aile indirimi” yapılacağını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Belen ilçesindeki Hatayspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret etti. Bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tezahürat ve alkışlarla karşılanan Savaş, müjde vererek taraftarları sevindirdi.

Savaş, yeni sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde ’aile indirimi’ yapılacağını söyledi. Savaş, “Biletlerde aile indirimi uygulayacağız. Eşine ve çocuğuna bilet alanlara yüzde 50 indirim yapacağız. Kazanılan haklar başka bir kimseye devredilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Savaş’ın açıklaması taraftarlarca memnuniyetle karşılandı. Hatayspor atkısı ile fotoğraf çekilen Savaş, kadın taraftarlara ve çocuklara forma hediye etti.

Uygulanacak aile indiriminin, stada girişlerde annelere ve 01.01.2007 tarihinden sonra doğan 15 yaş altı çocuklarda geçerli olduğu bildirildi.

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