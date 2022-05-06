Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
Hatayspor - Trabzonspor maçının VAR’ı Emre Malok
Hatayspor’un, bugün Trabzonspor ile evinde oynayacağı Süper Lig 36. hafta maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.
Spor 06.05.2022, 12:19 06.05.2022, 12:34
Hatayspor’un, bugün Trabzonspor ile evinde oynayacağı Süper Lig 36. hafta maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu’nda bugün saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a AVAR olarak Kerem Ersoy ve Ozan Ergün eşlik edecek.