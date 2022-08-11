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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 11.08.2022, 13:26
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren idmanda, pas, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışması yapıldı.
Bordo-beyazlı kafile, bugün hava yoluyla Trabzon’a hareket etti.
Trabzonspor - Hatayspor karşılaşması Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de başlayacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.