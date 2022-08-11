banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 11.08.2022, 13:26
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren idmanda, pas, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışması yapıldı.

Bordo-beyazlı kafile, bugün hava yoluyla Trabzon’a hareket etti.

Trabzonspor - Hatayspor karşılaşması Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de başlayacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu