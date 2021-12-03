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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 03.12.2021, 18:36
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatay Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor - Başakşehir maçı pazar günü saat 16.00’da başlayacak.