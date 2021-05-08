banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...

Hamilton 100. kez pole pozisyonunda

Formula 1 İspanya GP’de sıralama turlarında en iyi dereceyi yapan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kariyerinde 100. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Spor 08.05.2021, 17:20
Hamilton 100. kez pole pozisyonunda

Formula 1 İspanya GP’de sıralama turlarında en iyi dereceyi yapan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kariyerinde 100. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Formula 1 İspanya GP’de Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.16.741’lik derece ile en iyi süreyi yaparken, kariyerinde 100. kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton’un ardından Redbull sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes’in diğer pilotu Valtteri Bottas ise üçüncü sırada yer aldı.
Yorumlar (0)
15°
orta şiddetli yağmur