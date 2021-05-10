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Halis Özkahya’ya 3 günde ikinci Fenerbahçe maçı

Süper Lig’in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe’nin deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendiği maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Halis Özkahya, yeni haftada ise yarın sarı-lacivertlilerin, DG Sivasspor’u konuk edeceği müsabakada düdük çalacak.

Spor 10.05.2021, 15:42
Halis Özkahya’ya 3 günde ikinci Fenerbahçe maçı

Süper Lig’in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe’nin deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendiği maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Halis Özkahya, yeni haftada ise yarın sarı-lacivertlilerin, DG Sivasspor’u konuk edeceği müsabakada düdük çalacak.

Süper Lig’in 41. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe’nin, evinde Sivasspor’la oynayacağı maçı Halis Özkahya yönetecek.

Özkahya, iki gün önce de sarı-lacivertlilerin, Başkent’te MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede VAR koltuğunda oturmuştu.

Böylelikle Halis Özkahya, Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 gün arayla ikinci kez Fenerbahçe müsabakasına atandı.
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