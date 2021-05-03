banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Fenerbahçe'nin Erzurumspor muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin Erzurumspor muhtemel 11'i
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!

Halil Dervişoğlu: Gol sevincim doğduğum yeri anlatıyor

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor 03.05.2021, 19:09
Halil Dervişoğlu: Gol sevincim doğduğum yeri anlatıyor

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta bir gol atan Halil Dervişoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Gol attığım ve 3 puan aldığım için mutluyum. Oyunu domine ettik. Fakat, bugün golü erken bulduk. Bu yüzden daha rahat oynadık. Yakaladığımız pozisyonlarda daha etkili olsak, daha fazla gol bulurduk.

Gol sevincim, doğduğum yeri ifade ediyor. Orada sevenlerim çok. Bu golü onlara adamak istedim.

Derbi değişik olur. Biz takım olarak her zaman hazırladığımız gibi hazırlanacağız. Böyle devam edersek, inşallah o maç da güzel olur"

Yorumlar (0)
23°
açık