Halil Dervişoğlu: Gol sevincim doğduğum yeri anlatıyor

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta bir gol atan Halil Dervişoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Gol attığım ve 3 puan aldığım için mutluyum. Oyunu domine ettik. Fakat, bugün golü erken bulduk. Bu yüzden daha rahat oynadık. Yakaladığımız pozisyonlarda daha etkili olsak, daha fazla gol bulurduk.

Gol sevincim, doğduğum yeri ifade ediyor. Orada sevenlerim çok. Bu golü onlara adamak istedim.

Derbi değişik olur. Biz takım olarak her zaman hazırladığımız gibi hazırlanacağız. Böyle devam edersek, inşallah o maç da güzel olur"