Gürsel: "Manisa maçı ile hayata dönmek istiyoruz"

TFF 1. Lig’de oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, koronavirüse yakalanan ve sakat oyuncuların planlarını değiştirdiğini ifade etti.

TFF 1. Lig’de oynanan ve RH Bandırmaspor’un 1-2 mağlup olduğu maç sonrasında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 9 futbolcusunun koronavirüse yakalandığı, 4 futbolcunun ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığı bordo beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Gürsel, sakatlık ve koronavirüs dolayısıyla kadroda yer almayan oyuncuların planlarını değiştirdiğini ifade etti. Gürsel, "Maça çıkmadan önce hazırlıklarımızı yapıyoruz, ama kaybettiğimiz oyuncularla planlarımız tamamen değiştirmek zorunda kaldık. Oyuncularımız bugün maçı çok kazanmak istediler ve ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Oyunun kontrolü ilk yarıda tamamen bizim elimizdeydi. Bir anlık geride bir dalgınlık ani çıkan bir uzun topta kalemizde golü görmemize sebep oldu. İkinci yarıda aynı şekilde çok istediler ama olmadı. Bunun için üzgünüz. Saha dışında yaşadıklarımız yetmiyor, bir de saha içinde yaşadıklarımız üst üste gelmeye başladı. İkinci golde bariz bir ayağa basma pozisyonu var. Her hafta sonucu etkileyecek, bizim aleyhimize kararlar çıkmaya başladı. Maçın kırılma anları tamamen bu kararlar oluyor. Bir an önce ayağa kalkmamız lazım. Sayıca eksik olmamıza rağmen 4 gün sonra önemli bir maça daha çıkacağız. Oyuncularımız kafa olarak ve vücut olarak en hazır hale getirip Manisa maçına hazırlanacağız. Oradan da artık iyi bir tepki verip hayata dönmek istiyoruz" dedi.