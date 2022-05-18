Gündüz seansında 1 final, 2 bronz madalya çıktı

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final müsabakaları gündüz seansında Ayşe Çağırır finale yükselirken, Sema Çalışkan ve Elif Güneri bronz madalya aldı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan ve Elif Güneri final bileti için ringe çıktı.

İlk finalist Ayşe oldu

Çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan’ı geçen Ayşe Çağırır, yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaştı. Seyirci desteğiyle rakibini 4-1 mağlup eden milli boksör adını finale yazdıran ilk isim oldu.

2 boksörden bronz madalya

Yarı finalde mücadele eden Sema Çalışkan, 70 kiloda İrlandalı rakibi Lisa Edel O’Rourke ile karşılaştı. Mücadeleyi kaybeden milli boksör bronz madalya almaya hak kazandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı finalinde ringe çıkan bir diğer isim Elif Güneri oldu. 81 kiloda mücadele eden milli boksör, Litvanyalı rakibi Gabriele Stonkute’ya mağlup olarak final şansını kaybetti.

Yarı final müsabakaların akşam seansında ise Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri final bileti için ringe çıkacak.