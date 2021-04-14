Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsam başarısız olurum

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçı öncesi kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Guardiola, "Teknik direktörlük kariyerimde böyle bir seviyeye gelebileceğimi tahmin bile edemiyordum. En çok kulüplere, sahip olduğum oyunculara, oynama şeklimize ve bunu yapma şeklimize minnettarım. Bunlar beni minnettar ve mutlu eden sözler ve teoriler ama bu bir iş. Ve bizim işimiz kazanmaktır. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsam başarısız olurum" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalin ötesine geçemedi

Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ötesine geçemeyen 50 yaşındaki teknik direktör, 2009 ve 2011'de olmak üzere Barcelona ile iki kez Devler Ligi'ni kaldırma başarısı göstermişti.

Avantaj Manchester City'de

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Almanya'daki zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İlk maçta Manchester City, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

(Fanatik)