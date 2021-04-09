Granada-Manchester United maçına ‘çıplak adam’ damgası!

İspanya’da oynanan Granada-Manchester United karşılaşması, İngiliz ekibinin 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi ancak, maçın ve gecenin en ses getiren olayı çıplak bir adamın sahaya dalmasıydı. Corona virüsü önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçın ilk dakikalarında çırılçıplak vaziyette sahaya giren kişi, güvenlik görevlilerini bir süre koşturduktan sonra sahadan çıkartılabildi.

İngiliz futbolcular olay karşısındaki şaşkınlığını koruyamazken, Granadalı futbolcular ise bu duruma alışıktı. Çünkü sahaya giren Olmo Garcia isimli şahıs, ünlü ‘Granada’nın çıplak adamı’ydı.

Uzun süredir Granada şehrinde çırılçıplak dolaşan Olmo Garcia, yıllar önce verdiği bir röportajda “Benim için saflığı, huzuru talep etmenin ve elbiseleri çıkardığın zaman seni çevreleyen her şeye karşı daha samimi olduğunu göstermenin bir yolu” sözleriyle neden çıplak dolaştığını açıklıyor.

“TOPLUM İÇİN İYİ”

Karantina sürecinde ve seyircisiz oynanan bir maçta bütün güvenlik önlemlerini atlatmayı başararak saha içine kadar giren Olmo, bu performansıyla artık sadece Granada’da değil, bütün dünyada bilinen bir kişi oldu.

“Bir felsefeye veya ideallere göre çıplak kalmanın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Kimseyi rahatsız etmiyorum ve bunun toplum için iyi olduğunu düşünüyorum.”

O ASLINDA İŞ İNSANI

İddialara göre, Olmo Garcia, 2004 yılından beri sporcular için protein ve gıda satışı yapan büyük bir endüstriyel deponun sahibi. Kendi iddiasına göre ise, spor destek ürünleri üreticisi olarak ülke çapında spor beslenme pazarında bir mihenk taşı. Bahreyn, Ekvador ve ABD’ye yaptığı seyahatlerin ardından 2016 yazında kendisini ‘daha iyi bir insan’ olarak hissetmek için çıplak gezmeye başladı.

(Sözcü)