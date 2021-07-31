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Göztepe’den taraftarına aşı çağrısı

Göztepe, yeni sezon öncesi taraftarına korona virüs aşısı olma çağrısında bulundu.

Spor 31.07.2021, 14:45
Göztepe’den taraftarına aşı çağrısı
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Göztepe, yeni sezon öncesi taraftarına korona virüs aşısı olma çağrısında bulundu.

Göztepe, yeni sezonda sınırlı sayıda futbolseverle maçların oynanacağını hatırlatarak taraftarlarına aşı çağrısı yaptı. Sosyal medya hesaplarından, “Covid-19 Aşınızı Olun Yeniden Hep Birlikte Olalım” başlığıyla yapılan çağrıda, “Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumunu yeniden doldurabilmek için Passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım” ifadelerine yer verildi.
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