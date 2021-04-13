Göztepe’de Titi sözleşmesini feshetti

Göztepe, başarılı savunmacı Titi’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Profesyonel futbolcumuz Titi, kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Sürecin kulübümüz tarafından takip edildiğini kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız”

Türkiye’de daha önce Kasımpaşa ve Bursapor'da top koşturan Titi, 2018-2019 sezonunun başında Göztepe’ye transfer olmuştu. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 90 mücadelede terletirken, 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti