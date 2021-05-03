Göztepe, Zlatko Tripic ile yollarını ayırdı

Göztepe, Norveçli forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Göztepe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Norveç’in Viking takımından 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile yollarını ayırdı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Oyuncumuz Zlatko Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Tripic’e katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”

Göztepe ile toplamda 45 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 2 bin 383 dakika süre aldı. Tripic, sarı-kırmızılı formayla 4 gol kaydederken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.