Göztepe ve Altay’dan ortak açıklama

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde saha içinde ve saha dışında çıkan olaylar sebebiyle iki köklü kulüp ortak açıklama yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan Göztepeli bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı. İki köklü kulüp bu talihsiz olaylar üzerine ortak bir açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir’in asırlık kulüpleri Altay ve Göztepe’ye; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı sporcumuza ve taraftarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm taraftarların işbirliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir.”