Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!

1'Maç başladı

3. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Szumski bu pozisyonda gole izin vermedi.

10. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba, ceza sahasına girerek müsait pozisyondaki Larin'i gördü. Kanadalı golcü net bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Emrah Başsan ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Schwechlen kafa vuruşunu yaparak skora eşitliği getirdi. 1-1

18. dakikada Aatif'in pasında sol kanattan topla buluşan Emrah Başsan, son çizgiye inip El Kabir'e ortaladı. Bu pozisyonda Ersin kayarak müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Rachid Ghezzal'la verkaç yaparak topu alan Oğuzhan Özyakup, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve kaleci Szumski'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi. 1-2

39. dakikada Beşiktaş savunmanında Ghezzal'ın uzaklaştırmak istediği top Emrah Başsan'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Ersin'in elinden kaçırdığı top filelere gitti. 2-2

44. dakikada Larin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza sahasına girer girmek şutunu attı ancak bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı

53. dakikada Boumal'ın kafayla savunma arkasına gönderdiği yüksek topta çaprazdan sert vuran Aatif, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

55. dakikada Omolo'nun gönderdiği derin pasta topla buluşan Ricardo Gomes ceza sahasına girip yerden sert vurdu ancak kaleci Ersin yatarak topu kontrol etti.

63. dakikada Da Costa'nın uzun pasında ceza sahasına giren Emrah Başsan, rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

66. dakikada Cenk'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı ve uzaktan çok sert vurarak Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. 2-3

67. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Orta sahadan atılan topta savunmanın arkasına sarkan Larin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Szumski gole izin vermedi.

69. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde Cenk Ahmet kafayla kale sahasına gönderdi. Seken topu Omolo kafayla kaleye gönderdi ancak Rosier meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

72. dakikada Da Costa'nın defanstan gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Ricardo Gomes çaprazdan sert vurdu ancak top yandan auta gitti.

86. dakikada Necip'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Gökhan Töre'ye pasını aktardı. Ceza sahası içine girip iki rakibinden sıyrılan Gökhan, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-4

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BB Erzurumspor: Szumski, Butko (Osman dk. 82 ?), Da Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah Başsan (Darri dk. 90+7 ?), Aatif (Obertan dk. 84 ?), El Kabir (Gomes dk. 46)

Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Rahman Buğra, Gökhan, Teikeu, Rachani

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal (N'Koudou dk. 76), Atiba (Necip dk. 61), Oğuzhan (Mensah dk. 61), Larin (Montero dk. 90+1 ?), Cenk Tosun (Gökhan Töre dk. 76)

Yedekler: Utku, Rıdvan, Bilal, Serdar, Ljajic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Larin (dk. 10), Oğuzhan (dk. 26), Ghezzal (dk. 66), Gökhan Töre (dk. 86) (Beşiktaş), Schwechlen (dk. 16), Emrah Başsan (dk. 39) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Welinton (Beşiktaş), Cenk Ahmet (BB Erzurumspor)