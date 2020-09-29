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Giuliano Al Nassr'a veda etti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Spor 29.09.2020, 20:20
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Giuliano Al Nassr'a veda etti

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''2 yıldır birlikte yaşadığımız bütün duygular için Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ligi ve süper kupayı kazandık ve bu başarılar harikaydı. Açıklayamayacağım sebeplerden ötürü bugün takımdan ayrılıyorum. Al Nassr gibi bir kulübün tarihinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum ve gelecek için başarılar diliyorum.''

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