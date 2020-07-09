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Giresunspor, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı
GİRESUNSPOR, TEKNİK DİREKTÖR HAKAN KUTLU İLE YOLLARINI AYIRDI.
Spor 09.07.2020, 18:11
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Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından ligin geri kalanı için izin verilen futbolcularımızın ardından Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, ligde kalan son 2 hafta için yönetim kurulumuzdan izin istemiştir. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu’ya izin verildiği taktirde son 2 maça altyapıda görev yapan hocalarımız çıkamayacağı için Hakan Kutlu’nun 2 hafta sonra bitecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Hakan Kutlu, önümüzdeki sezon için net bir şey olmadığını ve önceliğin kulübümüzde olduğunu da ifade etmiştir. Teknik Direktör Hakan Kutlu ve ekibine vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
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