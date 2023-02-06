Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."

Spor 06.02.2023, 11:42
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."

Yorumlar (0)