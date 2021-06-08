Genç binicinin büyük başarısı

Nova Okulları öğrencisi Mehmet Sarp Özengin, Yunanistan’da düzenlenen at yarışlarında büyük bir başarıya imza atarak birinci oldu.

Bursa Atlı Spor Kulübü ile birlikte 3-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Milletler Kupası Yarışmalarına katılan Nova Okulları 9. sınıf öğrencisi Mehmet Sarp Özengin, büyük bir başarıya imza attı. Genç binici Özengin, yarışmaların üçüncü gününde CSI1* 125 kategorisinde atı Zak Yak ile birinci oldu. Göndere Türk bayrağının çekildiği törende İstiklal Marşı okundu. Yarışmada birinci olarak milli sporcu olma hakkını da elde eden Sarp Özengin’in önümüzdeki günlerde Bulgaristan’da düzenlenen uluslararası bir yarışmaya katılacağı öğrenildi.

Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, “Uluslararası bir yarışmada birinci olarak büyük bir başarı elde eden Mehmet Sarp Özengin ile gurur duyuyoruz. Kendisini spor kulübünü ve ailesini kutluyoruz. Annesi de Novalı olan Sarp Özengin bizim ikinci kuşak öğrencimiz. Biz iki gruru birlikte yaşıyoruz. Yetiştirdiğiniz öğrencilerin çocuklarının başarısı yüzümüzdeki gülümsemeyi arttırıyor” dedi.

“Sanat, edebiyat ve spor bizim için akademik başarı kadar önemlidir” diyen Canan Topsakal, Nova Okulları’nın Balat’taki yeni yerleşkesinde önümüzdeki dönemde çok daha fazla faaliyeti hayata geçirecekleri mesajını verdi.