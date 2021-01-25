Gaziantep FK uzatmalarda yıkılıyor

Süper Lig’in ilk yarısını 35 puanla dördüncü sırada tamamlayarak dikkat çeken takımlardan biri olan Gaziantep Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında oynadığı 4 maçta son saniyelerde yediği gollerle hem galibiyeti kaçırdı hem de toplam 8 puan kaybetti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan toplayarak dördüncü sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında oynadığı maçlarda rakip kalelere 34 gol gönderen Gaziantep ekibi, ağlarında ise 24 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, 20 maçta 3 yenilgi alarak ligin en az mağlup olan takımı olarak dikkat çekti.

Son saniye golleri Gaziantep’i üzdü

Ligin ilk yarısında Marius Sumudica yönetiminde oynadığı maçlar ve ortaya koyduğu performansla futbolseverlerin dikkat kesildiği takımlardan biri olan Gaziantep FK, ilk yarının son iki haftasında Rumen hoca ile yollarını ayırarak büyük bir sürprize imza attı. İlk devrede oynadığı 20 maçın dördünde galibiyetleri son saniyelerde yediği gollerle kaçıran Gaziantep temsilcisi, 8 puan kaybederek bu alanda da zirvede yer aldı.

Ligin 2. haftasındaki Karagümrük maçında son dakika golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Gaziantep FK, 10. haftada ise Yeni Malatyaspor ile son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı. Son dakika şansızlığını ilerleyen haftalarda da kıramayan Gaziantep, 16. haftada deplasmanda oynadığı Erzurumspor maçında da aynı kaderi yaşadı ve penaltı golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarının son hafta maçında konuk ettiği Hatayspor’dan da son saniyelerde kalesinde gol görerek 1-1 beraberliğe razı oldu.

Son saniye golleri olmasaydı 43 puanda olacaktı

Bu dört maçta da galibiyeti kaçıran taraf olan Gaziantep ekibi, alınması gereken 12 puanın sadece dördünü elde ederken, 8 puan bırakarak bu alanda zirvenin sahibi oldu. Söz konusu karşılaşmaları kazanması halinde ligin ilk yarısını 43 puanla bitirecek Gaziantep FK, son dakika golleriyle hem zirve yarışından hem de 4 galibiyetten oldu.