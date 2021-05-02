Gaziantep FK ile Sivasspor 4. randevuda

Süper Lig’in 39. haftasında karşılaşacak olan Gaziantep FK ile DG Sivasspor 4. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig’in 39. haftasında Sivasspor, yarın Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Saat 20.30’da başlayacak olan mücadelede iki rakip 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 maçın 1’inden Sivasspor, 1’inden de Gaziantep galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 11 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 3 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Sivasspor ve Gaziantep son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, mücadele 2-1 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor’da 3 futbolcu ceza sınırında

Sivasspor’un Gaziantep ile oynayacağı müsabakada 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3’er sarı kartı bulunan Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın ve Erdoğan Yeşilyurt, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

Yiğidolar’ın 519. randevusu

Sivasspor, Süper Lig’de 519. müsabakasına çıkacak. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda ’merhaba’ dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda bugüne kadar 518 maça çıktı. Yiğidolar, Süper Lig’de 193 galibiyet, 142 beraberlik ve 183 mağlubiyet aldı. 714 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 712 golü de kalesinde gördü. Sivasspor, ligde toplam 722 puan topladı.

İki takım arasında yarın saat 20.30’da Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.