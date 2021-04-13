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Gaziantep FK hakemden memnun değil

Fenerbahçe maçının ardından Gaziantep FK cephesinden karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a büyük tepki vardı.

Spor 13.04.2021, 11:28
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Gaziantep FK hakemden memnun değil

İlk olarak başkan Mehmet Büyükekşi sert ifadeler kullandı. Büyükekşi, "Kaleci Altay'ın yaptığı pozisyon penaltı, yine aynı şekilde attığımız gol verilmedi, birçok benzeri pozisyona faul çalınmadı, ceza alanındakine faul çalındı, gol iptal edildi. Büyük takımlarımızın hakeme ihtiyacı yok. Bütün takdir hakları, Fenerbahçe'ye kullanıldı. Vakit geçirmeler, şunlar, bunlar, sarı kart gösterilmed" dedi. 

'1-0 girsek farklı olurdu'

Kırmızı-Siyahlı ekibin teknik direktörü Sa Pinto cezası nedeniyle sahaya çıkamazken takımın başında yardımcısı Rui Mota vardı. Mota da karşılaşmanın ardından hakem Kalkavan'ı eleştirdi. Mota, "Attığımız gol neden iptal oldu bilmiyoruz. Muhtemelen hakem de bilmiyor. Orta sahayı gösterdi, sonra iptal etti. Geçen hafta Fenerbahçe'nin penaltısı verilmediğinde konuşuldu. O faul değilse, bu nasıl faul? Soyunma odasına 1-0 girsek çok farklı olurdu" diye konuştu.

(Maçkolik)

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