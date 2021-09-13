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Gaziantep FK-Antalyaspor maçında gelin-damat sürprizi

Gaziantep FK ile Antalyaspor’u karşı karşıya getiren Süper Lig 4. hafta karşılaşmasına statta maçı izlemeye gelen gelin damat damga vurdu. Gaziantep FK’yı düğün günü de yalnız bırakmayan ve eşiyle birlikte stada gelen damat Mesut Çamurcu’nun tribün lideri olduğu ortaya çıktı.

Spor 13.09.2021, 21:16
Gaziantep FK-Antalyaspor maçında gelin-damat sürprizi

Gaziantep FK ile Antalyaspor’u karşı karşıya getiren Süper Lig 4. hafta karşılaşmasına statta maçı izlemeye gelen gelin damat damga vurdu. Gaziantep FK’yı düğün günü de yalnız bırakmayan ve eşiyle birlikte stada gelen damat Mesut Çamurcu’nun tribün lideri olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep FK ile Antalyaspor’u karşı karşıya getiren Süper Lig 4. hafta karşılaşmasının sakin geçen ilk yarısına maçı el ele izlemeye gelen gelin ve damat damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı başladıktan sonra el ele Gaziantep Kalyon Stadı’na giriş yapan gelin Mehtap ile damat Mesut, tribünlerde takımlarını destekleyen taraftarların da dikkatini çekti. Gelin ve damadı gören taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tribün lideri olduğu takımını düğün günü de yalnız bırakmadı

Öte yandan taraftarı olduğu Gaziantep FK’yı düğün günü de yalnız bırakmayan damat Mesut Çamurcu’nun ’Asil Şahinler’ isimli taraftar grubunun tribün lideri olduğu ortaya çıktı. Gönül verdiği takımının maçının düğün gününe denk gelmesi nedeniyle ikilemde kaldığını belirten damat Mesut, düğünden sonra eşi Mehtap ile stada gelmeye karar verdiğini ve gönlünün takımını yalnız bırakmaya el vermediğini ifade etti.

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