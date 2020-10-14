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Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı!

FENERBAHÇE, GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARINI SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ. SARI-LACİVERTLİLERDE GARRY RODRİGUES, KASIĞINDA YAŞADIĞI AĞRI NEDENİYLE İDMANI YARIDA BIRAKTI.

Spor 14.10.2020, 14:09 14.10.2020, 14:34
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Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı!

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues, kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

Süper Lig’in 5. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı. İdman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşayan Garry Rodrigues ise antrenmanı yarıda bıraktı.

Milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımla çalışırken, Gökhan Gönül ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

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